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Данки Джалена Рейнольдса и Данила Шеянова – лучшие моменты игровой недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игровой недели.

Первые места в Топ-10 заняли авторы эффектных данков Джален Рейнольдс (УНИКС) и Данил Шеянов («Локомотив-Кубань»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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Данил Шеянов
Джален Рейнольдс
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