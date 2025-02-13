Майк Бэсс о дуэли между Карри и Ионеску: «Нам не удалось реализовать план, который, как мы думали, поднимет особенный момент прошлого года на новый уровень»
НБА объяснила отказ от дуэли между Стефеном Карри и Сабриной Ионеску.
«Нам не удалось реализовать план, который, как мы думали, поднимет особенный момент прошлого года на новый уровень. Мы согласились не продолжать и вместо этого сосредоточимся на новом формате воскресной программы всех звезд», – сказал представитель лиги Майк Бэсс.
Ранее стало известно, что Стефен Карри («Голден Стэйт») и Сабрина Ионеску («Нью-Йорк») не будут участвовать в дуэли по трехочковым во время Уик-энда всех звезд НБА в этом году в Сан-Франциско
Опубликовал: Геннадий Ильин
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