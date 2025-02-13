2

Стефен Карри о последнем периоде в карьере: «Надеюсь, что мы будем конкурентоспособными»

Карри надеется, что «Уорриорз» будут конкурентоспособными в его последние сезоны.

«Я надеюсь, что мы останемся конкурентоспособными. Я видел разные сценарии. Все говорят о Кобе Брайанте и его последних сезонах. Я сравниваю себя с парнями, которые играли только за один клуб. Дирк Новицки, Тим Данкан, Кобе.

Не хочется оказаться в ситуации, в которой были «Лейкерс» в те последние три года с Брайантом. Я знаю, что он выбыл из-за травмы ахиллова сухожилия, но они были похожи на лотерейную команду, и всех больше волновало, сколько очков Кобе наберет под конец карьеры. Я не хочу оказаться в таком сценарии.

Нужно быть реалистом. Вероятно, нет такого сценария, при котором вы будете входить в сезон или плей-офф в качестве постоянного фаворита. В лиге много талантливых игроков. Но быть конкурентоспособным, когда у вас есть шанс — это то, что нам нужно. Я уверен, что этого хотят наши болельщики. Играть важные матчи, независимо от того, чем это закончится. Я думаю, что мы заслуживаем этого, и я надеюсь, что это та реальность, в которой мне предстоит жить в этот последний период моей карьеры», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The San Francisco Standard
logoСтефен Карри
logoКобе Брайант
logoГолден Стэйт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майк Бэсс о дуэли между Карри и Ионеску: «Нам не удалось реализовать план, который, как мы думали, поднимет особенный момент прошлого года на новый уровень»
2сегодня, 17:11
Снайперской дуэли между Стефеном Карри и Сабриной Ионеску на Уик-энде всех звезд-2025 не будет
8сегодня, 16:04
Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 2024 году с доходом 260 млн долларов. Карри – 2-й, Фьюри – 3-й, Месси – 4-й, Леброн, Неймар, Усик и Мбаппе – в топ-10 (Sportico)
84сегодня, 10:31
«НБА нет дела до отдыха и здоровья игроков». Стив Керр не уверен в участии ветеранов в матче бэк-ту-бэк в Хьюстоне
34сегодня, 07:15
Рекомендуем
Главные новости
Кармело Энтони в следующем сезоне станет экспертом в студии NBC
24 минуты назад
Евгений Бабурин заменит Самсона Руженцева на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ
239 минут назад
Тристан Томпсон – Дарко Раяковичу: «Хочешь прессинговать по всей площадке, когда тебя разгромили на 30 очков, это случится с тобой»
652 минуты назад
Дарко Раякович: «То, что сделал Тристан Томпсон, было низко и неуважительно»
3сегодня, 18:05
Единая лига ВТБ. «Зенит» играет с УНИКСом, ЦСКА разгромил «Астану» и вернулся на 1-е место
40сегодня, 17:28Live
Майк Бэсс о дуэли между Карри и Ионеску: «Нам не удалось реализовать план, который, как мы думали, поднимет особенный момент прошлого года на новый уровень»
2сегодня, 17:11
Кэмерон Джонсон о «танкинге»: «Мы не будем этого делать»
11сегодня, 16:55
НБА. «Хьюстон» примет «Голден Стэйт», «Миннесота» сразится с «Оклахомой» и другие матчи
1сегодня, 16:35
Крис Пол делит с Джейсоном Киддом 2-е место в истории НБА по количеству перехватов за карьеру
10сегодня, 16:19
Снайперской дуэли между Стефеном Карри и Сабриной Ионеску на Уик-энде всех звезд-2025 не будет
8сегодня, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Куинн Кук завершит сезон в Китае за «Фуцзянь»
10 минут назад
Андрей Воронцевич: «Алексей Швед замечательно влился в коллектив»
сегодня, 16:42
Андрей Воронцевич о том, как прервать победную серию УНИКСа: «Главное — играть в наш баскетбол»
сегодня, 15:46
Сергей Кущенко: «На Матче звезд Лиги ВТБ пройдут мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы»
сегодня, 14:26
Никита Моргунов: «Алексею Шведу нужно время на адаптацию в Единой лиге ВТБ»
1сегодня, 13:59
Захар Ведищев может перейти из «Енисея» в «Динамо-Владивосток»
1сегодня, 11:33
Эксперт Колин Каухерд: «Никс» – очень хорошая команда, но им не сравниться с «Бостоном»
1вчера, 19:51
«Я здесь, чтобы учиться». Пол Джордж заявил, что играть с Джоэлом Эмбиидом оказалось сложнее, чем ожидалось
5вчера, 16:04
Эргин Атаман может пропустить матч Кубка Греции из-за боли в пояснице
вчера, 14:37
Костас Адетокумбо стал игроком «Мурсии»
вчера, 13:22
Рекомендуем