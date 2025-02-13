Стефен Карри о последнем периоде в карьере: «Надеюсь, что мы будем конкурентоспособными»

Карри надеется, что «Уорриорз» будут конкурентоспособными в его последние сезоны.

«Я надеюсь, что мы останемся конкурентоспособными. Я видел разные сценарии. Все говорят о Кобе Брайанте и его последних сезонах. Я сравниваю себя с парнями, которые играли только за один клуб. Дирк Новицки, Тим Данкан, Кобе.

Не хочется оказаться в ситуации, в которой были «Лейкерс» в те последние три года с Брайантом. Я знаю, что он выбыл из-за травмы ахиллова сухожилия, но они были похожи на лотерейную команду, и всех больше волновало, сколько очков Кобе наберет под конец карьеры. Я не хочу оказаться в таком сценарии.

Нужно быть реалистом. Вероятно, нет такого сценария, при котором вы будете входить в сезон или плей-офф в качестве постоянного фаворита. В лиге много талантливых игроков. Но быть конкурентоспособным, когда у вас есть шанс — это то, что нам нужно. Я уверен, что этого хотят наши болельщики. Играть важные матчи, независимо от того, чем это закончится. Я думаю, что мы заслуживаем этого, и я надеюсь, что это та реальность, в которой мне предстоит жить в этот последний период моей карьеры», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт » Стефен Карри .