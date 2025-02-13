Кэмерон Джонсон о «танкинге»: «Мы не будем этого делать»
Кэмерон Джонсон ответил болельщикам, которые хотят, чтобы «Нетс» «танковали».
«Нам все равно. Наша работа заключается не в том, чтобы пытаться получить драфт-пики. Наша работа заключается в том, чтобы побеждать в матчах. И именно к этому мы приложим все усилия.
Если они так думают, то они на самом деле не болельщики. Они не хотят, чтобы мы добились успеха. Вы просите наших игроков проигрывать? Мы не будем этого делать», – сказал форвард «Бруклина».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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