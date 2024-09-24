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Пабло Ласо: «Если бы я мог подписать любого игрока в мире, я бы взял Эди Тавареша»

Пабло Ласо назвал игрока, которого он подписал бы в первую очередь.

«Если бы я мог подписать любого игрока в мире, я бы взял Тавареша.

Мы не в НБА. Если бы мы были в НБА, я бы выбрал кого-то оттуда. Мы в Европе, в ACB и Евролиге, и Тавареш знает эту игру лучше всех. Вот почему я предпочел бы его всем остальным», – сказал главный тренер «Басконии».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Marca
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoБаскония
logoчемпионат Испании
Пабло Ласо
logoЭди Тавареш
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