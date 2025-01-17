Эргин Атаман отреагировал на ироничное высказывание Пабло Ласо по поводу французского судьи и «Панатинаикоса»
Главный тренер «Басконии» пошутил по поводу французского рефери Мехди Дифаллы, который будет работать главным судьей на матче 22-го тура Евролиги против «Панатинаикоса» в пятницу.
«Да, Дифалла будет судить завтра. Один греческий друг сказал мне: «Как он может не судить игру «Пао»? Он судил много их игр». Я не проверял, сколько раз, но я посмотрю», – сказал Ласо с улыбкой.
Дифалла работает арбитром в Евролиге с сезона-17/18, за это время он отсудил 25 игр с участием «Панатинаикоса». В последних 10 матчах результат 9-1 в пользу греков.
«Ласо очень опытный, гораздо более опытный, чем другие коллеги, которые комментируют мои заявления. Я ожидаю уважения от других тренеров. У каждого может быть свое мнение, но я никогда не обсуждаю других тренеров и то, что они говорят.
Я никогда не буду рассуждать о том, что говорит Ласо. Это его мнение. Я уважаю его. Он один из самых опытных в лиге, мы хорошие друзья», – заявил главный тренер «Пао».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий