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Эргин Атаман отреагировал на ироничное высказывание Пабло Ласо по поводу французского судьи и «Панатинаикоса»

Эргин Атаман отреагировал на ироничное высказывание Пабло Ласо.

Главный тренер «Басконии» пошутил по поводу французского рефери Мехди Дифаллы, который будет работать главным судьей на матче 22-го тура Евролиги против «Панатинаикоса» в пятницу.

«Да, Дифалла будет судить завтра. Один греческий друг сказал мне: «Как он может не судить игру «Пао»? Он судил много их игр». Я не проверял, сколько раз, но я посмотрю», – сказал Ласо с улыбкой. 

Дифалла работает арбитром в Евролиге с сезона-17/18, за это время он отсудил 25 игр с участием «Панатинаикоса». В последних 10 матчах результат 9-1 в пользу греков.

«Ласо очень опытный, гораздо более опытный, чем другие коллеги, которые комментируют мои заявления. Я ожидаю уважения от других тренеров. У каждого может быть свое мнение, но я никогда не обсуждаю других тренеров и то, что они говорят.

Я никогда не буду рассуждать о том, что говорит Ласо. Это его мнение. Я уважаю его. Он один из самых опытных в лиге, мы хорошие друзья», – заявил главный тренер «Пао».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoБаскония
Эргин Атаман
судьи
logoTurkish Airlines EuroLeague
Мехди Дифалла
logoПанатинаикос
Пабло Ласо
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