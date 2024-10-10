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Пабло Ласо о поражении от «Црвены Звезды»: «Игру решил их удачный старт. Он вселил в них уверенность. Проигрыши бесят»

Пабло Ласо поделился впечатлениями от игры «Басконии».

Испанская команда уступила сербской «Црвене Звезде» в Белграде в рамках Евролиги.

«Игру решил их удачный результативный старт. Они попали первые 5 из 6 трехочковых, мы неплохо защищались, но противостояли отличным игрокам. Они использовали свое преимущество и контролировали ход игры. Старт вселил в них уверенность.

Нам не удалось связать воедино хорошие оборонительные и наступательные действия. Когда у нас что-то получалось на одной стороне площадки, мы проваливались на другой.

У нас был шанс уменьшить разрыв в счете до 1 очка за минуту до конца. Команда продолжала верить в себя и работать. В этом плане я счастлив. Проигрыши бесят, но многое из того, что я видел, станет признаком нашей идентичности в этом сезоне.

Есть действия, которые мы оттачиваем каждый день, они наиболее важны для нас, потому что именно они дают команде ощущение надежности. Именно на них я обращаю внимание, помимо победы», – заключил главный тренер испанцев.

«Баскония» начала сезон Евролиги с результатом – 1-1.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Gigantes
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoБаскония
logoЦрвена Звезда
Пабло Ласо
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