Сергей Кущенко: «На Матче звезд Лиги ВТБ пройдут мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы»

На Матче всех звезд Лиги ВТБ пройдут мероприятия, посвященные 80-летию Победы.

«На Матче звезд Единой лиги ВТБ пройдут мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Зрители получат от Единой лиги и благотворительного фонда «Память поколений» специальный значок «Красная гвоздика» как символ того, что мы помним свою историю и гордимся ею», – сказал президент Единой лиги ВТБ.