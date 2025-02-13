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Сергей Кущенко: «На Матче звезд Лиги ВТБ пройдут мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы»

На Матче всех звезд Лиги ВТБ пройдут мероприятия, посвященные 80-летию Победы.

«На Матче звезд Единой лиги ВТБ пройдут мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Зрители получат от Единой лиги и благотворительного фонда «Память поколений» специальный значок «Красная гвоздика» как символ того, что мы помним свою историю и гордимся ею», – сказал президент Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoСергей Кущенко
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