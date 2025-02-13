Сергей Кущенко: «На Матче звезд Лиги ВТБ пройдут мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы»
На Матче всех звезд Лиги ВТБ пройдут мероприятия, посвященные 80-летию Победы.
«На Матче звезд Единой лиги ВТБ пройдут мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Зрители получат от Единой лиги и благотворительного фонда «Память поколений» специальный значок «Красная гвоздика» как символ того, что мы помним свою историю и гордимся ею», – сказал президент Единой лиги ВТБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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