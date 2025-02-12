Макар Коновалов заменит Хвостова в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Макар Коновалов станет участником Матча звезд Лиги ВТБ.

Разыгрывающий МБА-МАИ заменит игрока «Пари НН» Дмитрия Хвостова в команде «Хозяева» на Матче звезд.

Хвостов продолжает восстановление после травмы.

Коновалов в этом сезоне занимает 4-е место в Лиге ВТБ по результативным передачам. В среднем за игру россиянин набирает 11,5 очка, 5,1 передачи и 1,7 подбора при эффективности 11,6 балла.