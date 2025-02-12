Макар Коновалов заменит Хвостова в Матче звезд Единой лиги ВТБ
Макар Коновалов станет участником Матча звезд Лиги ВТБ.
Разыгрывающий МБА-МАИ заменит игрока «Пари НН» Дмитрия Хвостова в команде «Хозяева» на Матче звезд.
Хвостов продолжает восстановление после травмы.
Коновалов в этом сезоне занимает 4-е место в Лиге ВТБ по результативным передачам. В среднем за игру россиянин набирает 11,5 очка, 5,1 передачи и 1,7 подбора при эффективности 11,6 балла.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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