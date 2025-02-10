Матч ТВ показал промо-ролик Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
Представлено промо-видео к Матчу всех звезд Единой лиги ВТБ от Матч ТВ.
Тема Матча звезд 2025 – русский стиль, традиции и культура.
Мероприятие состоится 16 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ВКонтакте Матч ТВ
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