Лига ВТБ показала бэкстейдж со съемок промо-ролика Матча звезд
Представлен бэкстейдж со съемок промо-ролика Матча звезд Единой лиги ВТБ.
В съемках приняли участие президент Лиги Сергей Кущенко и генеральный директор Илона Корстин.
На одном из кадров показан мяч Матча звезд 2025, который состоится 16 февраля.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Единой лиги ВТБ
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