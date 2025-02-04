Лига ВТБ показала бэкстейдж со съемок промо-ролика Матча звезд

Представлен бэкстейдж со съемок промо-ролика Матча звезд Единой лиги ВТБ.

В съемках приняли участие президент Лиги Сергей Кущенко и генеральный директор Илона Корстин .

На одном из кадров показан мяч Матча звезд 2025, который состоится 16 февраля.