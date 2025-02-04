Алексей Швед об отчислении из «Шаньси»: «Клуб просто хотел получить за меня большие деньги, но в итоге убрал, чтобы я не достался конкурентам»

Алексей Швед прокомментировал расставание с чемпионатом Китая.

Российский баскетболист присоединился к «Шаньси », владевшему правами на него, по ходу сезона, но получил недостаточно игрового времени и был отчислен из-за лимита на легионеров после возвращения в строй травмированного. Отчисленный игрок не имеет права выступать за другой клуб в рамках одного розыгрыша китайского чемпионата.

«Такой сценарий был понятен заранее. Другие команды CBA хотели подписать меня летом и в начале осени, но «Шаньси» владел моими правами в Китае на сезон-2024/25. Клуб просто хотел получить за меня большие деньги. Им предлагали другие финансовые условия плюс китайского игрока, но они отказались. Меня в итоге подписали, а позже убрали, чтобы я не достался конкурентам.

В китайском баскетболе все так работают. Конечно, это неприятно, но для них это исключительно бизнес.

О стране самые приятные воспоминания. Самым же запоминающимся назову отношение ко мне болельщиков «Шаньси», – поделился защитник «Зенита ».