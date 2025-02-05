Алексей Швед: «Это точно не моя оптимальная форма. Дайте еще три матча»
Защитник «Зенита» в новом выпуске «Вид сверху» рассказал, сколько времени ему нужно, чтобы набрать оптимальные кондиции после возвращения в Единую Лигу ВТБ.
— Алексей, вы впервые за долгое время сыграли в «Мегаспорте» не в форме ЦСКА. Как ощущения?
— Отличные! Приехал, увидел много знакомых, плюс победа — одни положительные эмоции!
— Многие сейчас обсуждают вашу форму. По сыгранным матчам кажется, что она очень даже хорошая!
— Нет, это еще даже близко не моя оптимальная форма. Мне нужно еще где-то три игры, потом потренируюсь с «Зенитом» во время паузы на сборную и как раз вернусь на паркет уже в другом виде! Все-таки я пропустил довольно много и еще не успел вернуть идеальные кондиции.
— Какие у вас первые впечатления от системы Хавьера Паскуаля?
— Самые замечательные! Быстрый умный баскетбол, мяч двигается здорово, командная защита. Он создал такую атмосферу, что все в команде довольны, все друг другу помогают и слушают тренера, работают.
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