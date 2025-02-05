Алексей Швед: «Это точно не моя оптимальная форма. Дайте еще три матча»

Алексей Швед заявил, что ему нужно еще три матча, чтобы набрать форму.

Защитник «Зенита » в новом выпуске «Вид сверху» рассказал, сколько времени ему нужно, чтобы набрать оптимальные кондиции после возвращения в Единую Лигу ВТБ.

— Алексей, вы впервые за долгое время сыграли в «Мегаспорте» не в форме ЦСКА. Как ощущения?

— Отличные! Приехал, увидел много знакомых, плюс победа — одни положительные эмоции!

— Многие сейчас обсуждают вашу форму. По сыгранным матчам кажется, что она очень даже хорошая!

— Нет, это еще даже близко не моя оптимальная форма. Мне нужно еще где-то три игры, потом потренируюсь с «Зенитом» во время паузы на сборную и как раз вернусь на паркет уже в другом виде! Все-таки я пропустил довольно много и еще не успел вернуть идеальные кондиции.

— Какие у вас первые впечатления от системы Хавьера Паскуаля?

— Самые замечательные! Быстрый умный баскетбол, мяч двигается здорово, командная защита. Он создал такую атмосферу, что все в команде довольны, все друг другу помогают и слушают тренера, работают.