Алексей Швед: «Не чувствую себя на 36. Могу играть до 40»

Алексей Швед заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

«Не чувствую себя на 36 лет. Ощущаю, наверное, на 28. Но нет такого, что что‑то поменялось. Надо набрать форму, и будет такое же состояние.

Могу до 40 играть. Я не чувствую, что становлюсь старше, тяжелее бегать, ниже прыгается. Хочу играть еще долго, и мне это нравится», – признался защитник «Зенита ».