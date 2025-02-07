Евгений Богачев о нежелании УНИКСа подписывать Алексея Шведа: «Такую зарплату заламывали, будь здоров»
Евгений Богачев рассказал, почему УНИКС не захотел подписывать Алексея Шведа.
«Хотели-нехотели, но Шведу такую зарплату заламывали, будь здоров.
Тем более в нем не было уверенности, были сомнения – в Китае же прервали с ним контракт по разным причинам. Не думаю, что Швед такое большое усиление. Но он старается, устроился и ладно. Пожелаем ему успехов», – сказал президент УНИКСа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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