Евгений Богачев о нежелании УНИКСа подписывать Алексея Шведа: «Такую зарплату заламывали, будь здоров»

Евгений Богачев рассказал, почему УНИКС не захотел подписывать Алексея Шведа.

«Хотели-нехотели, но Шведу такую зарплату заламывали, будь здоров.

Тем более в нем не было уверенности, были сомнения – в Китае же прервали с ним контракт по разным причинам. Не думаю, что Швед такое большое усиление. Но он старается, устроился и ладно. Пожелаем ему успехов», – сказал президент УНИКСа.