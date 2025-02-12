Брэндон Ингрэм отказался от четырехлетнего контракта на 160 млн долларов с «Новым Орлеаном»

Брэндон Ингрэм мог подписать с «Пеликанс» 4-летний контракт на 160 млн долларов.

Об этом сообщает журналист Джейк Фишер.

«Источники в лиге сообщили The Stein Line, что Ингрэм, по сути, отказался от четырехлетнего контракта на 160 миллионов долларов с «Пеликанс», который оставил бы его в Новом Орлеане , а это значит, что ему предлагали серьезные деньги, но он стремился к большему.

Возможно, у Ингрэма будет шанс заключить еще один крупный контракт перед тем, как ему исполнится 29 лет, когда прогнозируемый потолок зарплат на сезон-2027/28 вырастет более чем на 30 миллионов долларов по сравнению с прогнозами на сезон-2025/26. Так же верно и то, что новое соглашение Ингрэма с «Рэпторс» почти наверняка не было бы предложено ему на рынке свободных агентов этим летом, поскольку очень мало команд располагают значительным пространством в платежке и, в конце концов, только две команды интересовались им перед дедлайном в прошлый четверг: «Торонто » и «Атланта», – пишет Фишер.

«Пеликанс» обменяли Ингрэма в «Рэпторс», которые подписали с легким форвардом трехлетний контракт на 120 миллионов долларов.