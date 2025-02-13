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Тристан Томпсон спровоцировал конфликт с «Рэпторс» в концовке выигранного матча

Тристан Томпсон напомнил о себе.

Центровой «Кливленда» неожиданно забросил мяч в корзину на последних секундах выигранного гостевого матча против «Торонто» (131:108), когда все остальные уже прекратили играть.

Баскетболисты и персонал «Рэпторс» выразили недовольство поведением Томпсона, который с удовольствием воспринял стычку.

Игрок вышел на площадку на 4 минуты и набрал 4 очка, 1 подбор и 1 передачу.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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