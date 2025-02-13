Оби Топпин обновил личные рекорды сезона по очкам (31) и подборам (10) в победной игре с «Уизардс»
Оби Топпин помог «Индиане» выиграть у «Вашингтона» (134:130).
Форвард обновил личные рекорды сезона по очкам и подборам и повторил лучший показатель по количеству заброшенных трехочковых.
В его активе 31 очко, 10 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот при 11 точных из 19 бросков с игры, 6 из 11 трехочковых и 3 из 3 штрафных. Топпин выходил со скамейки запасных и провел 33 минуты на площадке.
По сведениям инсайдеров, «Индиана» вела переговоры по обмену форварда в это трансферное окно.
Со стороны соперника Джордан Пул набрал 42 очка, 5 подборов, 5 передач и 2 перехвата, реализовав 15 из 29 бросков с игры и 6 из 15 трехочковых.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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