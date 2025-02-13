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Джейсон Кидд о пропущенной пресс-конференции: «Мог сказать что-то, о чем пожалел бы потом»

Джейсон Кидд прокомментировал отказ от общения с журналистами.

Главный тренер «Далласа» пропустил предыдущую пресс-конференцию после поражения от «Сакраменто».

«Мне нужно было время собраться с мыслями.

Нужно было отоспаться, сейчас с этим тяжело. Немного отдохнуть, чтобы здраво рассуждать. Когда ты настолько устал, в голове туман. Я мог сказать что-то, о чем пожалел бы в дальнейшем», – признался Кидд.

«Мэверикс» сумели победить «Уорриорз» в напряженном домашнем матче (111:107).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Джейсона Кидда, соцсети репортера Ноа Вебера
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