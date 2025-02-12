Брайан Уиндхорст: «Все идет к тому, что «Финикс» обменяет Кевина Дюрэнта»
«Санз», скорее всего, обменяют Кевина Дюрэнта этим летом.
«Да, я думаю, что к этому все идет. Конечно, многое может измениться за это время, так что нет никаких гарантий, но «Санз» ужасно неэффективны. Они ужасно дорогие, и они зациклены на том, как можно изменить этот состав.
Это команда выше второго жесткого потолка, а у игрока, которого они очень хотят обменять, Брэдли Била, есть пункт о запрете обмена. Не нужен высокоуровневый анализ, чтобы понять, что им, вероятно, придется обменять Дюрэнта. Кроме того, у него остался один год по контракту. Так что, если они собираются что-то делать, то они должны делать это сейчас. К этому все и идет», – сказал инсайдер ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
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