Брайан Уиндхорст: «Все идет к тому, что «Финикс» обменяет Кевина Дюрэнта»

«Санз», скорее всего, обменяют Кевина Дюрэнта этим летом.

«Да, я думаю, что к этому все идет. Конечно, многое может измениться за это время, так что нет никаких гарантий, но «Санз» ужасно неэффективны. Они ужасно дорогие, и они зациклены на том, как можно изменить этот состав.

Это команда выше второго жесткого потолка, а у игрока, которого они очень хотят обменять, Брэдли Била, есть пункт о запрете обмена. Не нужен высокоуровневый анализ, чтобы понять, что им, вероятно, придется обменять Дюрэнта. Кроме того, у него остался один год по контракту. Так что, если они собираются что-то делать, то они должны делать это сейчас. К этому все и идет», – сказал инсайдер ESPN.