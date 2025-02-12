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Василие Мицич: «Не думаю о возвращении в Европу, пока у меня есть контракт в НБА»

Василие Мицич рассказал о карьерных планах.

Сербский разыгрывающий «Санз» заявил, что на данном этапе сосредоточен на выступлении в НБА.

«Не думаю о возвращении в Европу, пока у меня есть контракт в НБА. Приехал сюда, чтобы бросить вызов самому себе, выйти из зоны комфорта.

На данный момент не думаю о возвращении в Европу. Пока у меня есть контракт в НБА, я сосредоточен только на этом.

Что я могу дать «Финиксу»? У этой команды уже многое есть, но опыт и человек, способный отдать передачу, никогда не помешают. Этим я и попытаюсь заняться», – заявил Мицич.

Перед дедлайном 31-летнего Мицича обменяли в «Финикс» из «Шарлотт».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoФиникс
logoВасилие Мицич
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoНБА
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