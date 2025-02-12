Василие Мицич: «Не думаю о возвращении в Европу, пока у меня есть контракт в НБА»
Василие Мицич рассказал о карьерных планах.
Сербский разыгрывающий «Санз» заявил, что на данном этапе сосредоточен на выступлении в НБА.
«Не думаю о возвращении в Европу, пока у меня есть контракт в НБА. Приехал сюда, чтобы бросить вызов самому себе, выйти из зоны комфорта.
На данный момент не думаю о возвращении в Европу. Пока у меня есть контракт в НБА, я сосредоточен только на этом.
Что я могу дать «Финиксу»? У этой команды уже многое есть, но опыт и человек, способный отдать передачу, никогда не помешают. Этим я и попытаюсь заняться», – заявил Мицич.
Перед дедлайном 31-летнего Мицича обменяли в «Финикс» из «Шарлотт».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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