Десмонд Бэйн с близкого расстояния попал мячом по голове Ника Ричардса

Ник Ричардс попал в неприятную ситуацию.

Защитник «Мемфиса » Десмонд Бэйн с близкого расстояния попал мячом прямо по голове центрового «Финикса ».

«Санз» во вторник уступили «Гризлис» на домашней арене со счетом 112:119.