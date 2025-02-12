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«Портленд» подписал двухлетний контракт с Сиди Сиссоко

Сиди Сиссоко пополнил состав «Портленда».

«Блэйзерс» заключили с форвардом (20 лет, 198 см) двусторонний контракт на два года.

Сиссоко недавно был отправлен из «Сан-Антонио» в «Сакраменто», затем игрока обменяли в «Вашингтон», откуда он был отчислен. Форвард в 17 матчах сезона НБА набирает 1,3 очка за игру.

Сиссоко выступал в G-лиге, набирая 16,8 очка при 51,1% с игры, 4,2 подбора, 3,5 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoПортленд
Сиди Сиссоко
logoНБА
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