Йокич забросил 3-очковый с сопротивлением Эйтона из угла площадки на исходе владения
Никола Йокич стал автором невероятного 3-очкового броска.
Центровой «Денвера» забросил с сопротивлением коллеги по амплуа из «Портленда» Деандре Эйтона из угла площадки на исходе владения.
«Наггетс» победили со счетом 146:117, сербский баскетболист набрал 40 очков, 7 подборов, 8 передач и 3 перехвата при 15 из 22 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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