Йокич забросил 3-очковый с сопротивлением Эйтона из угла площадки на исходе владения

Никола Йокич стал автором невероятного 3-очкового броска.

Центровой «Денвера » забросил с сопротивлением коллеги по амплуа из «Портленда » Деандре Эйтона из угла площадки на исходе владения.

«Наггетс» победили со счетом 146:117, сербский баскетболист набрал 40 очков, 7 подборов, 8 передач и 3 перехвата при 15 из 22 с игры.