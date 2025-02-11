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Йокич забросил 3-очковый с сопротивлением Эйтона из угла площадки на исходе владения

Никола Йокич стал автором невероятного 3-очкового броска.

Центровой «Денвера» забросил с сопротивлением коллеги по амплуа из «Портленда» Деандре Эйтона из угла площадки на исходе владения.

«Наггетс» победили со счетом 146:117, сербский баскетболист набрал 40 очков, 7 подборов, 8 передач и 3 перехвата при 15 из 22 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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