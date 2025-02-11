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Деандре Эйтон травмировал ногу в бесконтактной ситуации

Деандре Эйтон выбыл из строя с травмой голени.

Центровой «Портленда» травмировал левую ногу во время матча против «Денвера» в бесконтактной ситуации. Эйтон пошел в проход в начале третьей четверти и схватился за голень. Игроку помогли дойти до раздевалки, после чего он не вернулся в игру.

Как сообщает пресс-служба «Блэйзерс», Эйтон получил травму левой голени. Клуб должен предоставить больше информации о травме в течение следующих нескольких дней.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы «Портленда» в соцсети X
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