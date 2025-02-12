Чендлер Парсонс: «После обмена Луки Дончича перед дедлайном возможно все»

Чендлер Парсонс заявил, что после обмена Луки Дончича неприкасаемых игроков нет.

«Каждый игрок теперь под наблюдением. Когда будет наступать дедлайн, все будут думать: «Все возможно».

После этого обмена Луки Дончича возможно что угодно», – сказал бывший игрок НБА .