Дрэймонд Грин: «После обмена Джимми Батлера, Стеф Карри сказал, что это последняя попытка»
Дрэймонд Грин рассказал о реакции Стефена Карри на обмен Джимми Батлера.
«Мы заполучили Джимми Батлера. Это не какая-нибудь мелочь. Это Джимми Батлер.
Похоже, что у Стефа появилась вера. После обмена он посмотрел на меня и сказал: «Чувак, это звучит безумно, но до меня только что дошло, что это все, это последняя попытка».
И я сказал: «Давай сделаем это». Это был трогательный момент», – рассказал форвард «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Дрэймонда Грина в соцсети X
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