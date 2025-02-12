Дрэймонд Грин: «После обмена Джимми Батлера, Стеф Карри сказал, что это последняя попытка»

Дрэймонд Грин рассказал о реакции Стефена Карри на обмен Джимми Батлера.

«Мы заполучили Джимми Батлера . Это не какая-нибудь мелочь. Это Джимми Батлер.

Похоже, что у Стефа появилась вера. После обмена он посмотрел на меня и сказал: «Чувак, это звучит безумно, но до меня только что дошло, что это все, это последняя попытка».

И я сказал: «Давай сделаем это». Это был трогательный момент», – рассказал форвард «Голден Стэйт ».