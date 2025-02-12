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Стефен Карри и Кевин Дюрэнт – лучший дуэт в истории НБА по проценту побед

Стефен Карри и Кевин Дюрэнт были лучшим дуэтом в истории НБА.

Эксперт Тодд Уайтхед представил рейтинг лучших дуэтов в истории лиги по проценту побед их команд, когда они играли вместе (включая матчи плей-офф).

Первое место занимают бывшие партнеры по «Голден Стэйт» Стефен Карри и Кевин Дюрэнт, которые провели вместе 210 матчей и выиграли 78 процентов встреч.

В четверку лидеров также входят дуэты Майкла Джордана и Скотти Пиппена (859 матчей, 74%), Мэджика Джонсона и Карима Абдул-Джаббара (842, 73%), Билла Расселла и Боба Кузи (541, 73%).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница эксперта Тодда Уайтхеда в соцсети X
logoСтефен Карри
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoБилл Расселл
logoКарим Абдул-Джаббар
logoСкотти Пиппен
logoБоб Кузи
logoМайкл Джордан
logoМэджик Джонсон
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