Стефен Карри и Кевин Дюрэнт – лучший дуэт в истории НБА по проценту побед
Стефен Карри и Кевин Дюрэнт были лучшим дуэтом в истории НБА.
Эксперт Тодд Уайтхед представил рейтинг лучших дуэтов в истории лиги по проценту побед их команд, когда они играли вместе (включая матчи плей-офф).
Первое место занимают бывшие партнеры по «Голден Стэйт» Стефен Карри и Кевин Дюрэнт, которые провели вместе 210 матчей и выиграли 78 процентов встреч.
В четверку лидеров также входят дуэты Майкла Джордана и Скотти Пиппена (859 матчей, 74%), Мэджика Джонсона и Карима Абдул-Джаббара (842, 73%), Билла Расселла и Боба Кузи (541, 73%).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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