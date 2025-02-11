Адам Сильвер: «Стефен Карри – мечта комиссионера»

Адам Сильвер отметил вклад Стефена Карри в рост популярности НБА.

«Стеф — мечта комиссионера. Он облегчает мне работу. Он играет с настоящим удовольствием, и он очень узнаваем как игрок.

Я на самом деле считаю, что рост, который мы наблюдаем в женском баскетболе среди девушек и женщин, напрямую связан со Стефом. Я думаю, что Стеф внес вклад в всплеск роста и популяризации баскетбола во всем мире», – сказал комиссионер НБА .