Адам Сильвер: «Стефен Карри – мечта комиссионера»
Адам Сильвер отметил вклад Стефена Карри в рост популярности НБА.
«Стеф — мечта комиссионера. Он облегчает мне работу. Он играет с настоящим удовольствием, и он очень узнаваем как игрок.
Я на самом деле считаю, что рост, который мы наблюдаем в женском баскетболе среди девушек и женщин, напрямую связан со Стефом. Я думаю, что Стеф внес вклад в всплеск роста и популяризации баскетбола во всем мире», – сказал комиссионер НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт KNBR в соцсети X
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