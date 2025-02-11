Джонатан Куминга пропустит несколько матчей после перерыва на Матч всех звезд
Джонатан Куминга вернется в строй не сразу после Матча всех звезд.
По словам главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра, форвард пропустит «первые несколько матчей» после перерыва на Матч всех звезд.
«Я бы не ожидал, что он сыграет в первых матчах сразу после перерыва», — сказал Керр в понедельник.
Куминга возобновил тренировки на площадке и пройдет повторное обследование через десять дней. Форвард «Уорриорз» выбыл из-за сильного растяжения связок голеностопного сустава и не играет с 4 января.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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