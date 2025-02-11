2

Джонатан Куминга пропустит несколько матчей после перерыва на Матч всех звезд

Джонатан Куминга вернется в строй не сразу после Матча всех звезд.

По словам главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра, форвард пропустит «первые несколько матчей» после перерыва на Матч всех звезд.

«Я бы не ожидал, что он сыграет в первых матчах сразу после перерыва», — сказал Керр в понедельник.

Куминга возобновил тренировки на площадке и пройдет повторное обследование через десять дней. Форвард «Уорриорз» выбыл из-за сильного растяжения связок голеностопного сустава и не играет с 4 января.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoДжонатан Куминга
logoСтив Керр
травмы
logoГолден Стэйт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джонатан Куминга пропустит еще минимум 2 недели и не вернется в состав «Уорриорз» до закрытия трансферного окна
627 января, 20:59
Джонатан Куминга далек от возвращения в строй
126 января, 14:16
Пэйтон, Луни, Шредер и Хилд – наиболее вероятные кандидаты на обмен в «Уорриорз» (Энтони Слэйтер)
2624 января, 05:52
Джонатан Куминга пропустит больше времени, чем предполагалось. Брандин Подземски может вернуться на этой неделе
221 января, 13:48
Рекомендуем
Главные новости
И «Лейкерс», и «Хорнетс» утверждают, что переговоры по Марку Уильямсу инициировала другая сторона
9 минут назад
«Заслуженно». Лука Дончич поздравил Кайри Ирвинга с попаданием на Матч всех звезд
119 минут назадФото
Кайри Ирвинг об обмене Луки Дончича: «Шли к своей цели, но к сожалению, это оборвалось»
134 минуты назад
Лука Дончич и Пука Накуа обменялись майками
749 минут назадФото
Джейсон Тейтум о переходе Луки Дончича: «Не смотрю матчи «Лейкерс»
13сегодня, 14:45
Остин Ривз о Луке Дончиче: «Если его не держат пять человек, он наберет 60 очков»
2сегодня, 14:35
Клэй Томпсон о Максе Кристи: «Много лет думал, что это сын Дага Кристи»
6сегодня, 14:01
Дуайт Ховард: «Карим Абдул-Джаббар не был с Nike, поэтому его не называют в числе претендентов на звание величайшего игрока в истории»
4сегодня, 13:51
Джалил Окафор подпишет 10-дневный контракт с «Индианой»
2сегодня, 13:45
Джимми Батлер: «Выдохся. Нужно привести себя в форму»
11сегодня, 13:34
Ко всем новостям
Последние новости
Деандре Эйтон травмировал ногу в бесконтактной ситуации
3сегодня, 14:25
Эргин Атаман: «Многие большие игроки боятся приходить в «Панатинаикос»
сегодня, 14:12
Адриатическая лига. «Партизан» крупно обыграл «Задар», «Црвена Звезда» уступила «Будучности» в овертайме
вчера, 21:18
«Варезе» отправил в отставку главного тренера Эрмана Мандоле
вчера, 18:59
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» разгромил ПАОК
вчера, 18:30
Чемпионат Турции. «Петким Спор» уступил «Манисе»
вчера, 18:30
Трой Копэйн близок к переходу в «Страсбур»
вчера, 15:35
Определился состав участников основного турнира женского Евробаскета-2025
вчера, 14:50
Нэйт Уотсон перейдет из «Кардицаса» в «Сарагосу»
вчера, 13:45Фото
Разыгрывающий «Перта» Брайс Коттон в 5-й раз стал MVP сезона австралийского чемпионата
вчера, 12:59Фото
Рекомендуем