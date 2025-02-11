Джонатан Куминга пропустит несколько матчей после перерыва на Матч всех звезд

Джонатан Куминга вернется в строй не сразу после Матча всех звезд.

По словам главного тренера «Голден Стэйт » Стива Керра , форвард пропустит «первые несколько матчей» после перерыва на Матч всех звезд.

«Я бы не ожидал, что он сыграет в первых матчах сразу после перерыва», — сказал Керр в понедельник.

Куминга возобновил тренировки на площадке и пройдет повторное обследование через десять дней. Форвард «Уорриорз» выбыл из-за сильного растяжения связок голеностопного сустава и не играет с 4 января.