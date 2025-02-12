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Материалы по делу о смерти Яниса Тиммы вернули на дополнительную проверку

Дело о смерти экс-баскетболиста Яниса Тиммы может быть пересмотрено.

Как сообщает Матч ТВ, материалы по делу о смерти бывшего супруга певицы Анны Седоковой вернули на дополнительную проверку.

Тело 32‑летнего экс-игрока «Химок», УНИКСа и «Зенита» было обнаружено в ночь на 17 декабря 2024 года в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, Тимма покончил с собой. В январе стало известно, что следственные органы отказали в возбуждении уголовного дела.

«Прежнее решение о прекращении было связанно со сроками, многие процессуальные действия не были завершены.

По итогам нашего личного расследования Янису передали компромат на Анну (Седокову), который он чисто по‑человечески не смог переварить. Мы также знаем, какого рода обвинения поступали от него Анне.

При этом говорить о том, что его убили ни одного основания нет. Его убила фигурально выражаясь правда, но это не уголовная статья.

В любом случае должны быть результаты экспертиз, в частности его телефона. Должна быть опрошена родня. Этим сейчас следователи и должны заняться», - говорится в тексте сообщения юридической компании «Гордон и сыновья» в телеграм‑канале.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoЕдиная лига ВТБ
Анна Седокова
Янис Тимма
происшествия
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