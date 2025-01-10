Десмонд Бэйн забросил 3-очковый при «-3» на последних секундах против «Рокетс», но Дженкинс перед этим взял тайм-аут
«Мемфис» был близок к спасению в концовке матча с «Хьюстоном».
Защитник «Гризлис» Десмонд Бэйн забросил 3-очковый при «-3» на последних секундах встречи, но главный тренер Тэйлор Дженкинс за несколько мгновений до этого попросил тайм-аут.
После возобновления игры на Бэйне сфолили, «Мемфис» не получил возможности на спасительный бросок и в итоге уступил 115:119.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bricks Center
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