Девин Букер толкнул Кэма Спенсера за то, что тот попытался вырвать у него мяч

Девин Букер толкнул Кэма Спенсера.

Во время матча «Финикс » – «Мемфис » (112:117) между игроками произошла потасовка.

Инцидент случился за 9:42 до конца четвертой встречи, когда разыгрывающий «Гризлис» Кэм Спенсер попытался вырвать мяч из рук Девина Букера («Санз») после остановки игры. Букер толкнул соперника рукой в грудь, из-за чего завязалась потасовка с участием игроков и тренеров обеих команд.

Судьи наказали Букера и Спенсера техническими фолами.