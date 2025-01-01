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Девин Букер толкнул Кэма Спенсера за то, что тот попытался вырвать у него мяч

Девин Букер толкнул Кэма Спенсера.

Во время матча «Финикс» – «Мемфис» (112:117) между игроками произошла потасовка.

Инцидент случился за 9:42 до конца четвертой встречи, когда разыгрывающий «Гризлис» Кэм Спенсер попытался вырвать мяч из рук Девина Букера («Санз») после остановки игры. Букер толкнул соперника рукой в грудь, из-за чего завязалась потасовка с участием игроков и тренеров обеих команд.

Судьи наказали Букера и Спенсера техническими фолами.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Chaz NBA
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