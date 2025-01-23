«Никс» побили рекорд последних 14 сезонов по задействованию лучшей пятерки в «мусорное» время

Лучшие игроки Тома Тибодо проводят ненужное время на площадке.

По результатам анализа Тома Хэберстро, лучшая пятерка «Никс» провела 85 минут в «мусорное» время в этом сезоне, в ситуациях, когда исход матча был предрешен.

По имеющимся с сезона-2011/12 данным, максимальный показатель ранее составлял до 80 минут за весь розыгрыш регулярного чемпионата.

Пятерка из защитников Джейлена Брансона и Джоша Харта , форвардов Микэла Бриджеса и О Джи Ануноби и центрового Карла-Энтони Таунса провела почти 735 минут вместе на паркете.