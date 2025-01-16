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38 очков Джейлена Брансона помогли «Никс» справиться с «Сиксерс»

Джейлен Брансон отличился в матче с «Филадельфией» (125:119).

Разыгрывающий «Нью-Йорка» стал самым результативным баскетболистом встречи. На его счету 38 очков, 5 подборов, 4 передачи и 2 перехвата. Брансон реализовал 14 из 22 бросков с игры, 3 из 6 из-за дуги и 7 из 9 со штрафной линии.

Джош Харт оформил трипл-дабл – 10 очков, 17 подборов, 12 передач и 4 перехвата.

Со стороны соперника Тайриз Макси (33+6+6) и Пол Джордж (26+3+6) набрали 59 очков на двоих.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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