Бен Симмонс: «Здоровье меня никак не ограничивает, готов играть»
Бен Симмонс заявил, что полностью готов к игре за «Клипперс».
«Здоровье меня никак не ограничивает, готов играть», – сказал австралиец, который подписался с калифорнийской командой после выкупа его контракта «Бруклином».
По словам защитника, его не беспокоит негативное отношение пользователей соцсетей.
«Я не слежу за этим. Когда ты доволен самим собой, то подобные вещи не трогают – все, что там пишут, вся эта ерунда. Стараюсь оставаться в стороне от подобных вещей», – признался Симмонс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
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