  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Клэй Томпсон: «Понимаю поклонников «Далласа», но задача игроков – убедить их, что команду ждут хорошие дни»
3

Клэй Томпсон: «Понимаю поклонников «Далласа», но задача игроков – убедить их, что команду ждут хорошие дни»

Клэй Томпсон прокомментировал поведение болельщиков «Мэверикс».

Некоторых из поклонников «Мэверикс» пришлось удалять с арены во время матча с «Кингз» за реакцию на обмен Луки Дончича.

«Лука был хорош, он вырос в суперзвезду именно здесь, так что я прекрасно понимаю поклонников «Далласа».

Но я и все остальные не просто так подписывали контракты с клубом. Во время игры не замечал, как выгоняли болельщиков, но мы в любом случае не имеем права расстраиваться из-за того, что другие люди расстроены. Перед нами стоят другие задачи. Наша работа – убедить поклонников, что впереди нас ждут прекрасные дни, не только в этом сезоне, но и в течение следующих нескольких лет.

Люди будут говорить всякое, и это понятно. Я и сам был фанатом, все еще остаюсь им. Если бы я не был согласен с каким-то обменом, наверное, тоже высказал бы свое мнение. В этом и есть прелесть спорта. Иногда ты идешь на арену, чтобы покричать и немного похулиганить», – считает Томпсон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoЛука Дончич
logoДаллас
logoКлэй Томпсон
logoНБА
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Болельщик в Далласе во время показа в караоке-камере изобразил фразу «Увольте Нико». Ему пришлось покинуть свое место на арене
16сегодня, 05:11Видео
«Даллас» предложил сотрудникам головных офисов возможность работать из дома на фоне протестов после обмена Дончича
11вчера, 11:14
Джейсон Кидд о протестах против обмена Дончича: «У болельщиков есть на это право, мы все понимаем, но это не имеет никакого отношения к игре»
79 февраля, 07:20
«Даллас» потерял более 2000 подписок на MavsTV
118 февраля, 15:51
Рекомендуем
Главные новости
Тайсон Чендлер: «Лука – Мэджик Джонсон своего времени»
24 минуты назад
Кевин Дюрэнт о словах Шелберн про «токсичную» раздевалку «Санз»: «Она зашла на 5 минут впервые за 4 месяца. Это несправедливо, но таков бизнес»
528 минут назад
Джейсон Кидд отказался от участия в пресс-конференции после поражения от «Кингз»
541 минуту назад
Йокич забросил 3-очковый с сопротивлением Эйтона из угла площадки на исходе владения
6сегодня, 06:59Видео
Джастин Шэмпени смерил взглядом брата-близнеца Джулиана после 3-очкового с его сопротивлением
5сегодня, 06:53Видео
Лука Дончич набрал 14 очков, 5 подборов и 4 передачи в дебюте за «Лейкерс»
41сегодня, 06:36Видео
Дерозан ответил на 3-очковый Томпсона сложным попаданием, «Сакраменто» вырвал победу у «Далласа»
11сегодня, 06:16Видео
НБА. «Даллас» уступил «Сакраменто» в овертайме, «Лейкерс» разгромили «Юту» в дебютном матче Дончича и другие результаты
276сегодня, 06:08
Леброн Дончичу перед дебютным матчем за «Лейкерс»: «Лука, будь самим собой, не подстраивайся под нас»
5сегодня, 06:06Видео
«Хорнетс» попытаются оспорить решение «Лейкерс» отказаться от сделки по Марку Уильямсу. Центровой не прошел медосмотр
16сегодня, 05:42
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Партизан» крупно обыграл «Задар», «Црвена Звезда» уступила «Будучности» в овертайме
вчера, 21:18
«Варезе» отправил в отставку главного тренера Эрмана Мандоле
вчера, 18:59
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» разгромил ПАОК
вчера, 18:30
Чемпионат Турции. «Петким Спор» уступил «Манисе»
вчера, 18:30
Трой Копэйн близок к переходу в «Страсбур»
вчера, 15:35
Определился состав участников основного турнира женского Евробаскета-2025
вчера, 14:50
Нэйт Уотсон перейдет из «Кардицаса» в «Сарагосу»
вчера, 13:45Фото
Разыгрывающий «Перта» Брайс Коттон в 5-й раз стал MVP сезона австралийского чемпионата
вчера, 12:59Фото
Обозреватель Крис Мэнникс: «Заменил бы Энтони Дэвиса на Матче звезд Норманом Пауэллом»
вчера, 07:26
Матч ТВ показал промо-ролик Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
вчера, 07:21Видео
Рекомендуем