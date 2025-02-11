Клэй Томпсон: «Понимаю поклонников «Далласа», но задача игроков – убедить их, что команду ждут хорошие дни»
Некоторых из поклонников «Мэверикс» пришлось удалять с арены во время матча с «Кингз» за реакцию на обмен Луки Дончича.
«Лука был хорош, он вырос в суперзвезду именно здесь, так что я прекрасно понимаю поклонников «Далласа».
Но я и все остальные не просто так подписывали контракты с клубом. Во время игры не замечал, как выгоняли болельщиков, но мы в любом случае не имеем права расстраиваться из-за того, что другие люди расстроены. Перед нами стоят другие задачи. Наша работа – убедить поклонников, что впереди нас ждут прекрасные дни, не только в этом сезоне, но и в течение следующих нескольких лет.
Люди будут говорить всякое, и это понятно. Я и сам был фанатом, все еще остаюсь им. Если бы я не был согласен с каким-то обменом, наверное, тоже высказал бы свое мнение. В этом и есть прелесть спорта. Иногда ты идешь на арену, чтобы покричать и немного похулиганить», – считает Томпсон.
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