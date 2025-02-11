Дэвид Гриффин: «Херб Джонс, вероятно, выбыл до конца сезона»

Херб Джонс, скорее всего, не вернется в строй в этом сезоне.

Об этом заявил президент «Нового Орлеана» Дэвид Гриффин .

«Херб уже запросил дополнительное мнение от другого врача. Я думаю, что он, вероятно, выбыл до конца сезона. У нас будет больше информации, когда врач сделает вывод», – сказал Гриффин.

Джонс не играет около месяца из-за разрыва губы правого плечевого сустава.