Дэвид Гриффин: «Херб Джонс, вероятно, выбыл до конца сезона»
Херб Джонс, скорее всего, не вернется в строй в этом сезоне.
Об этом заявил президент «Нового Орлеана» Дэвид Гриффин.
«Херб уже запросил дополнительное мнение от другого врача. Я думаю, что он, вероятно, выбыл до конца сезона. У нас будет больше информации, когда врач сделает вывод», – сказал Гриффин.
Джонс не играет около месяца из-за разрыва губы правого плечевого сустава.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем