Херб Джонс может стать целью «Далласа» перед дедлайном
«Даллас» может попытаться выменять Херба Джонса у «Нового Орлеана».
«Мэверикс» рассматривают возможность приобретения эффективного защитника периметра до дедлайна обменов 6 февраля. Херб Джонс из «Нового Орлеана», который в прошлом сезоне стал единственным не центровым, попавшим в первую символическую сборную по игре в защите — один из игроков, который подходит под это описание. Но в кругах НБА мало кто верит, что «Пеликанс» действительно его обменяют», – пишет The Athletic.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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