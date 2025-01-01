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Херб Джонс может стать целью «Далласа» перед дедлайном

«Даллас» может попытаться выменять Херба Джонса у «Нового Орлеана».

«Мэверикс» рассматривают возможность приобретения эффективного защитника периметра до дедлайна обменов 6 февраля. Херб Джонс из «Нового Орлеана», который в прошлом сезоне стал единственным не центровым, попавшим в первую символическую сборную по игре в защите — один из игроков, который подходит под это описание. Но в кругах НБА мало кто верит, что «Пеликанс» действительно его обменяют», – пишет The Athletic.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoХерберт Джонс
возможные переходы
logoНовый Орлеан
logoДаллас
logoНБА
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