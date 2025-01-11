Форвард «Пеликанс» Херберт Джонс выбыл на неопределенный срок из-за травмы плеча

«Новый Орлеан» лишился Херберта Джонса.

МРТ выявила разрыв губы правого плечевого сустава. Форвард выбыл на неопределенный срок. Джонс набирал 10,3 очка, 3,9 подбора, 3,3 передачи и 1,9 перехвата в среднем в этом сезоне.

Игроки «Пеликанс» пропустили из-за травм больше всего матчей в этом сезоне.

«Новый Орлеан » занимает последнее место на Западе с результатом 7-31.