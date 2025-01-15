Джейлен Уильямс: «НБА следует выдавать сразу два приза лучшему по игре в защите»
«Считаю, им следует добавить третью символическую пятерку по игре в защите и выдавать сразу два «Мистера замка».
Мне есть что сказать о нынешних правилах. И это не упрек в адрес бигменов, которые постоянно забирают награду. Каждый «большой», который ее получает, заслуживает этого, но игра в защите очень отличается на разных позициях.
Я могу быть по-настоящему хорош в защите, не будучи лидером по перехватам. Херб Джонс не первый по перехватам, но если вы спросите мнение людей в НБА, он будет в Топ-5 кандидатов на лучшего оборонца.
Каждый год награда достается «большому», на мой взгляд, это доминирование держится только на блок-шотах. Защитникам никогда не приходилось оборонять «краску», а бигмену никогда не приходилось преследовать оппонента после заслона», – считает игрок «Оклахомы».
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