Джейлен Уильямс: «НБА следует выдавать сразу два приза лучшему по игре в защите»

Джейлен Уильямс призвал НБА более целенаправленно оценивать игру в защите.

«Считаю, им следует добавить третью символическую пятерку по игре в защите и выдавать сразу два «Мистера замка».

Мне есть что сказать о нынешних правилах. И это не упрек в адрес бигменов, которые постоянно забирают награду. Каждый «большой», который ее получает, заслуживает этого, но игра в защите очень отличается на разных позициях.

Я могу быть по-настоящему хорош в защите, не будучи лидером по перехватам. Херб Джонс не первый по перехватам, но если вы спросите мнение людей в НБА , он будет в Топ-5 кандидатов на лучшего оборонца.

Каждый год награда достается «большому», на мой взгляд, это доминирование держится только на блок-шотах. Защитникам никогда не приходилось оборонять «краску», а бигмену никогда не приходилось преследовать оппонента после заслона», – считает игрок «Оклахомы».