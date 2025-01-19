Защитник «Пеликанс» Джавонте Грин привлекает интерес клубов НБА на трансферном рынке
Джавонте Грин может сменить команду.
Защитник «Нового Орлеана» набирает 6,2 очка и 3,4 подбора за 21,7 минуты в среднем в нынешнем сезоне, реализуя 38,5% трехочковых бросков. 31-летний защитник подписал соглашение на 1 год и 2 миллиона долларов в это межсезонье.
Игрок может получить место на скамейке одной из команд с амбициями в плей-офф.
При этом «Пеликанс» отказываются от любых переговоров по обмену форварда Херберта Джонса, который выбыл на неопределенный срок с травмой плеча.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
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