Защитник «Пеликанс» Джавонте Грин привлекает интерес клубов НБА на трансферном рынке

Джавонте Грин может сменить команду.

Защитник «Нового Орлеана» набирает 6,2 очка и 3,4 подбора за 21,7 минуты в среднем в нынешнем сезоне, реализуя 38,5% трехочковых бросков. 31-летний защитник подписал соглашение на 1 год и 2 миллиона долларов в это межсезонье.

Игрок может получить место на скамейке одной из команд с амбициями в плей-офф.

При этом «Пеликанс» отказываются от любых переговоров по обмену форварда Херберта Джонса , который выбыл на неопределенный срок с травмой плеча.