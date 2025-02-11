«Лейкерс» верят, что лучшие сезоны Луки Дончича еще впереди
В «Лейкерс» уверены, что пик карьеры Луки Дончича еще впереди.
«Спросите любого в лиге, почти у всех есть сильное чувство, что невероятной производительности Дончича более чем достаточно, чтобы оправдать решение «Лейкерс». По словам источников в «Лейкерс», в клубе есть сильное чувство уверенности, что лучшие сезоны Дончича еще впереди, а их внутренний расчет отчасти зависит от веры, которая восходит к временам Фила Джексона», – пишет журналист The Athletic Сэм Эмик.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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