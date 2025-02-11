«Заслуженно». Лука Дончич поздравил Кайри Ирвинга с попаданием на Матч всех звезд
Лука Дончич поздравил Кайри Ирвинга с попаданием на Матч всех звезд.
«Заслуженно, мой брат», – написал разыгрывающий «Лейкерс» в сторис.
Разыгрывающий «Далласа» заменит нового одноклубника Энтони Дэвиса в Матче звезд НБА 2025 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем