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«Заслуженно». Лука Дончич поздравил Кайри Ирвинга с попаданием на Матч всех звезд

Лука Дончич поздравил Кайри Ирвинга с попаданием на Матч всех звезд.

«Заслуженно, мой брат», – написал разыгрывающий «Лейкерс» в сторис.

Разыгрывающий «Далласа» заменит нового одноклубника Энтони Дэвиса в Матче звезд НБА 2025 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Джои Мистретты в соцсети X
logoЛука Дончич
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