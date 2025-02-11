Адам Сильвер допустил, что Матч всех звезд НБА может пройти в формате США против остального мира
В будущем Матч всех звезд НБА может пройти в формате США против остального мира.
Комиссионер лиги Адам Сильвер заявил, что в будущем может наступить момент, когда соперниками на Матче всех звезд НБА станут сборная США и сборная остального мира.
Также Сильвер выразил надежду, что новый формат Матча всех звезд, в котором примут участие победители турнира восходящих звезд, понравится зрителям.
«Я надеюсь на этот год. Я думаю, мы увидим действительно захватывающую игру. Я говорил об этом напрямую со Стефом Карри. Думаю, никто из них не гордился тем, что мы увидели в прошлом году. Болельщики хотят получать удовольствие от баскетбола, который они видят на площадке», – сказал комиссионер.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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