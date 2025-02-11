Адам Сильвер допустил, что Матч всех звезд НБА может пройти в формате США против остального мира

В будущем Матч всех звезд НБА может пройти в формате США против остального мира.

Комиссионер лиги Адам Сильвер заявил, что в будущем может наступить момент, когда соперниками на Матче всех звезд НБА станут сборная США и сборная остального мира.

Также Сильвер выразил надежду, что новый формат Матча всех звезд, в котором примут участие победители турнира восходящих звезд, понравится зрителям.

«Я надеюсь на этот год. Я думаю, мы увидим действительно захватывающую игру. Я говорил об этом напрямую со Стефом Карри . Думаю, никто из них не гордился тем, что мы увидели в прошлом году. Болельщики хотят получать удовольствие от баскетбола, который они видят на площадке», – сказал комиссионер.