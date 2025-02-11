«Fuck Da Industry». Ламело Болл выложил недовольный пост в соцсетях после новости о вызове Трэя Янга на Матч звезд

Ламело Болл отреагировал на вызов Трэя Янга на Матч звезд.

Игрок «Атланты» заменит травмированного Янниса Адетокумбо из «Милуоки» по решению НБА .

Лидер «Шарлотт » вскоре выложил видео с большим количеством эмодзи «демон» под песню NBA Youngboy «Fuck Da Industry».

В этом сезоне Болл в среднем набирает 28,0 очка, 7,4 передачи и 5,2 подбора в 32 матчах.