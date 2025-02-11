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«Fuck Da Industry». Ламело Болл выложил недовольный пост в соцсетях после новости о вызове Трэя Янга на Матч звезд

Ламело Болл отреагировал на вызов Трэя Янга на Матч звезд.

Игрок «Атланты» заменит травмированного Янниса Адетокумбо из «Милуоки» по решению НБА.

Лидер «Шарлотт» вскоре выложил видео с большим количеством эмодзи «демон» под песню NBA Youngboy «Fuck Da Industry».

В этом сезоне Болл в среднем набирает 28,0 очка, 7,4 передачи и 5,2 подбора в 32 матчах.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Big Lead
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