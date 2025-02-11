«Fuck Da Industry». Ламело Болл выложил недовольный пост в соцсетях после новости о вызове Трэя Янга на Матч звезд
Ламело Болл отреагировал на вызов Трэя Янга на Матч звезд.
Игрок «Атланты» заменит травмированного Янниса Адетокумбо из «Милуоки» по решению НБА.
Лидер «Шарлотт» вскоре выложил видео с большим количеством эмодзи «демон» под песню NBA Youngboy «Fuck Da Industry».
В этом сезоне Болл в среднем набирает 28,0 очка, 7,4 передачи и 5,2 подбора в 32 матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Big Lead
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем