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Кайри Ирвинг заменит травмированного Энтони Дэвиса в Матче звезд НБА

НБА определилась с заменой Энтони Дэвису в Матче всех звезд.

Место травмированного бигмена «Мэверикс» займет его одноклубник Кайри Ирвинг.

32-летний защитник в нынешнем сезоне набирает 24,2 очка, 4,7 подбора и 4,9 передачи в среднем за игру. Он в девятый раз за карьеру примет участие в Звездном уикенде НБА.

Травмированного Янниса Адетокумбо заменит Трэй Янг.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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