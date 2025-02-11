И «Лейкерс», и «Хорнетс» утверждают, что переговоры по Марку Уильямсу инициировала другая сторона
«Нам подвернулась возможность. Возможно, это в каком-то смысле похоже на рынок недвижимости Лос-Анджелеса. Не каждый дом выставлен на продажу. Иногда вы узнаете, что какой-то дом доступен, но не выставлен на продажу. И когда вы видите идеальный дом, вы готовы пойти и купить его, даже если для этого вам придется проявить активность.
Я думаю, именно так мы рассматривали возможность обмена Марка Уильямса, когда начали переговоры с «Шарлотт», – сказал генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка.
При этом «Хорнетс» утверждают, что переговоры по Марку Уильямсу инициировали «Лейкерс».
«Поскольку другая команда активно пыталась заполучить Марка, мы приняли трудное решение о его обмене», — говорится в заявлении «Шарлотт».
Уильямс был обменян на прошлой неделе на новичка «Лейкерс» Далтона Кнехта, а также Кэма Реддиша, обмен пиками 2030 года и выбор «озерников» в первом раунде 2031 года. Но через два дня после дедлайна сделка была расторгнута после неудачного медобследования Уильямса в лос-анджелесском клубе.
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