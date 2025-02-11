Джейсон Тейтум о переходе Луки Дончича: «Не смотрю матчи «Лейкерс»

Джейсон Тейтум прокомментировал переход Луки Дончича в «Лейкерс».

Форварда «Бостона » попросили высказаться о влиянии перехода Дончича в «Лейкерс» на молодых болельщиков.

«Я не знаю. Я знаю, что многие дети смотрят матчи «Селтикс».

Да, это была большая сделка и большая перемена. Но я уже не маленький ребенок, поэтому я не смотрю матчи «Лейкерс ». Я большой поклонник «Селтикс», – ответил Тейтум .