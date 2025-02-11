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Джейсон Тейтум о переходе Луки Дончича: «Не смотрю матчи «Лейкерс»

Джейсон Тейтум прокомментировал переход Луки Дончича в «Лейкерс».

Форварда «Бостона» попросили высказаться о влиянии перехода Дончича в «Лейкерс» на молодых болельщиков. 

«Я не знаю. Я знаю, что многие дети смотрят матчи «Селтикс».

Да, это была большая сделка и большая перемена. Но я уже не маленький ребенок, поэтому я не смотрю матчи «Лейкерс». Я большой поклонник «Селтикс», – ответил Тейтум.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналистки Ноа Далзелл в соцсети X
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