Лука Дончич и Пука Накуа обменялись майками

Лука Дончич обменялся майками с Пукой Накуа.

Звездный новобранец «Лейкерс » Лука Дончич и ресивер «Рэмс» Пука Накуа обменялись игровыми майками после дебютного матча словенца за лос-анджелесскую команду.

Дончич в понедельник дебютировал за «Лейкерс», набрав 14 очков, 5 подборов и 4 передачи в победном матче против «Юты» (132:113).