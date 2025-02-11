Лука Дончич и Пука Накуа обменялись майками
Лука Дончич обменялся майками с Пукой Накуа.
Звездный новобранец «Лейкерс» Лука Дончич и ресивер «Рэмс» Пука Накуа обменялись игровыми майками после дебютного матча словенца за лос-анджелесскую команду.
Дончич в понедельник дебютировал за «Лейкерс», набрав 14 очков, 5 подборов и 4 передачи в победном матче против «Юты» (132:113).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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